Подмосковье 08 февраля 2023, 09:54 Спортивная акция с обливанием холодной водой и турниром по кроссфиту пройдет в Красногорске 25 февраля

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Спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым — это модно!» пройдет на площади ДК «Подмосковье» в Красногорске 25 февраля. В ней примут участие свыше трех тысяч человек из 15 регионов страны.

Участники из Херсонской и Запорожской областей, Республики Бурятия, Забайкальского и Харабровского края, Крыма, Севастополя и других регионов России свяжутся при помощи телемоста и смогут наблюдать друг за другом.

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На мероприятии устроят инсталляции о здоровом образе жизни, а кульминацией праздника станет обливание холодной водой, в котором сможет поучаствовать любой желающий. Кроме того, пройдет турнир по кроссфиту за ценные подарки и призы.

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Для гостей будут работать шахматная зона и полевая кухня, а также пройдут соревнования по подтягиваниям и на разборку и сборку автомата.

Организатором акции стал клуб «Ярополк». Пройти регистрацию для участия в кроссфите и обливании водой можно на сайте.

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