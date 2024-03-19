Подмосковье 19 марта 2024, 09:53 Спортивная акция «Марафон зарядок» прошла в Раменском Телеканал «360»

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Спортивная Масленица прошла на стадионе «Красное знамя» в Раменском. Там движение «Здоровое Отечество» запустило всероссийскую акцию «Марафон зарядок». Первую разминку провел восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев.

Началась спортивная Масленицы с зарядки. Жители Раменского повторяли упражнения за именитым спортсменом и активистом движения «Здоровое Отечество» Михаилом Кокляевым.

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«Друзья, занимайтесь спортом, занимайтесь физкультурой, потому что в здоровом теле только здоровый дух», — сказал Михаил.

Продолжились проводы зимы пробежкой от Раменского бегового спортивного клуба. В массовом забеге приняли участие взрослые и дети.

После все желающие могли поучаствовать в конкурсах. Спортсмены поднимали гирю, выполняли норматив по приседанию, участвовали в традиционных русских забавах: бег в мешках, бой подушками и метание пеньков. Главным призом были, конечно же, блины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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