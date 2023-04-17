Подмосковье 17 апреля 2023, 16:31 Спортивная акция «Бодрый день» прошла в парках Воскресенска

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Акция «Бодрый день» прошла в парках Воскресенска. Для жителей округа подготовили развлекательную и спортивную программы в усадьбе Кривякино и в парке «Москворецкий».

Участников акции в парке усадьбы Кривякино ждали мастер-классы по йоге и шахматам, выступления воспитанников секции ушу из спортивного комплекса «Химик» и участников федерации рубки шашкой «Казарла». Последние продемонстрировали мастерство рубки и фланкировки. Эти упражнения требуют больших умений и мастерского владения казачьей шашкой.

Чемпионка Московской области по фитнесу, вице-чемпионка Москвы, Беларуси, чемпионка Брянска и Смоленска Марина Рыбкина провела открытую тренировку.

Также в парке работал выездной читальный зал, где были представлены посвященные спорту книги и журналы. В парковом кафе гости могли бесплатно угоститься кофе и напитком от местного производителя.

Праздник в парке «Москворецкий» начался с показательного выступления спортсменов из областной и муниципальной школ единоборств. Также посетители парка увидели тренировку спортивной школы олимпийского резерва Московской области по легкой атлетике под руководством Лидии Морозовой.

Затем прошел мастер-класс по танцам от коллектива «Иллюзия» и спортивная игровая программа. Дети соревновались в беге, прыжках в длину, бадминтоне, футболе, баскетболе и шуточном биатлоне с воображаемыми лыжами и водными пистолетами.

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