Спортивная акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Котельниках. На нее приехали известные спортсмены.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. В мероприятии поучаствовали чемпион России по северной ходьбе Дмитрий Ерохин, мастер спорта России дзюдо и самбо Насиба Ибрагимова. Кроме них присутствовали участники проекта «Активное долголетие» и представители спортивной школы «Котельники».

«Я сам с удовольствием занимаюсь спортом и приветствую всех любителей северной ходьбы. В Московской области этим видом физической активности занимаются свыше 12 тысяч человек», — рассказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Также он пожелал всем отличного настроения и почаще заниматься спортом.

Ранее более 10 золотых медалей Олимпийских игр завоевали легенды хоккея, сыгравшие в благотворительном матче в Норильске. Игроки продемонстрировали свое мастерство в городе, расположенном в 300 километрах севернее полярного круга. Команде легенд противостояли лучшие игроки Ночной хоккейной лиги из Заполярья.