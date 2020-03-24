Спорт в массы: в Онуфриевской школе отремонтируют спортзал

Плохо отапливаемое помещение, сырость и штукатурка, сыплющаяся с потолков — именно так сейчас выглядит спортзал в Онуфриевской школе. Несмотря на ужасные условия, в помещении ежедневно занимаются дети.

Здесь уже давно пришли в негодность отопление и электропроводка. Дети жалуются на холод во время уроков.

Когда мы занимаемся, нам иногда бывает холодно. И когда мы бросаем мячик в стенку, иногда краска осыпается Ева Маркова ученица Онуфриевской школы.

На жуткие условия жалуются и учителя.

«Дырки в стенах. Задувает. Дети мерзнут. Я работаю в куртке. Штукатурка отваливается у нас. Пол подгнивает», — рассказал учитель физкультуры Онуфриевской школы Илья Морозов.

Неудивительно, что помещение пришло в негодность, — ему уже почти 40 лет. За это время его ремонтировали лишь однажды, и то косметически. Руководство школы рассказало о проблеме главе округа Татьяне Витушевой во время ее рабочей поездки в Онуфриево.

Тщательного изучив проблему, власти городского округа решили сделать капитальный ремонт спортзала. На это уже выделили 8,5 миллиона рублей в рамках муниципальной программы «Развитие образования и воспитания детей Истринского округа».

Как раз таки летом мы уже приступим к этим работам. И приведем в тот надлежащий вид, который требуется Татьяна Витушева глава г. о. Истра.

Работы начнут уже летом этого года, но не только спортзал отремонтируют.

Директор Онуфриевской школы Ольга Кондратова рассказала, что руководству школы дополнительно выделили средства на ремонт крыши — на ней до сих пор лежит шифер.

Все ремонтные работы проведут во время каникул. Трех месяцев хватит, чтобы полностью обновить зал, а значит, осенью дети придут в отремонтированную школу.