Подмосковье 01 февраля 2023, 14:14 Спорт и медицина нового уровня. Где в Подмосковье поиграть в керлинг и получить лечение от болезней кожи и суставов? Главный детский ревматолог Подмосковья рассказал о современном лечении псориаза

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Дмитров стал центром развития керлинга в Подмосковье, а на базе НИКИ детства открылся проект «Здоровая кожа — здоровые суставы». О том, где научиться такому виду спорта и как вылечить ребенка от псориаза и артрита, в эфире «Область перемен» рассказали тренер Федерации Подмосковья по керлингу Татьяна Лукина и главный детский ревматолог региона Юлия Котова.

Занятия керлингом с минимальными вложениями

В Подмосковье есть полноценная сборная по керлингу, а в муниципалитетах собирают свои команды. Центром этого вида спорта в регионе стал Дмитров, где освоить его могут все желающие.

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«Нашей игре более 500 лет, играют две команды друг против друга. У каждой по восемь камней, бросают по очереди. Когда все камни будут брошены, выиграют те, чей камень окажется ближе к центру круга», — объяснил тренер.

Инвентарь для керлинга стоит не очень дешево. Цена одних ботинок может достигать 25 тысяч рублей. Однако научиться бросать камни можно, взяв все необходимое на прокат, — такая услуга есть в спортивном центре, рассказала Татьяна Лукина.

Влиться в спорт очень просто, через час после первой тренировки у человека уже получится делать приличные броски. Татьяна Лукина

Доступное лечение для детей

В НИКИ детства запустили программу «Здоровая кожа — здоровые суставы». За здоровьем детей следят в центре ревматологии.

Новое направление работы должно улучшить лечение псориатического артрита у юных пациентов. По словам Юлии Котовой, важно начать бороться с заболеванием как можно раньше.

«Еще в 2018 году на базе НИКИ был создал пилотный проект. Мы выезжали в разные округа, и в тот момент было очень мало пациентов детского возраста с псориазом и псориартрическим артритом. И за три месяца мое мировоззрение перевернулось — мы общались со всеми детскими врачами, к нам пошел поток пациентов», — сказала она.

В рамках проекта в центре создали скрининговую программу, которая поможет выявить болезнь на ранней стадии. В планах также открыть школы псориаза.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о положительных изменениях в больницах Подмосковья. Так, в регионе идет строительство новых поликлиник, модернизация действующих медицинских учреждений, а также увеличиваются закупки современного оборудования.

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