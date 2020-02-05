В Серпухове в этом году откроют новый плавательный бассейн. Он будет четвертым на территории городского округа. Он предназначен не только для подготовки к соревнованиям, но и для свободного посещения, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Серпухове на улице Фирсова уже в этом году появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Пока стройка продолжается, но монолитные работы уже позади, и сейчас там возводят стены и перегородки. Следующий этап — установка окон и дверей.

«Мы с нетерпением ждем открытия нового спортивного объекта. Сейчас я вожу сына на занятия во дворец спорта „Олимп“, а это 25 минут пешком. А новый ФОК будет прямо под окнами. Времени на дорогу надо будет тратить значительно меньше», — рассказала жительница Серпухова Марина Андреева.

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

Строительство ведется с опережением графика. В новом здании будет 25-метровый бассейн с шестью дорожками, переменная глубина которых от 1,2 до 1,8 метра. Также появятся: кабинет врача, раздевалки с душевыми, пункт проката инвентаря, кафетерий, вестибюль, а также технические и административные помещения.

Удобнее будет и парковаться. Парковочные места обустроят для автомобилистов и велосипедистов. А прилегающую к ФОКу территорию благоустроят, чтобы после тренировки люди могли отдохнуть на свежем воздухе. Основную часть времени в бассейне отведут для занятий учеников спортивных школ, а в остальные часы его смогут посещать все желающие.

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

В Серпухове плаванием занимаются более 500 ребят. На территории муниципалитета функционируют три бассейна. Местные спортсмены успешно выступают на соревнованиях как российского, так и международного уровня.

Спортом в новом комплексе смогут заниматься и люди с ограниченными возможностями здоровья. Там для этого создадут все условия: на входе на территорию, спортивную площадку и около главного входа установят пандус и поручни, а также информационные доски, выполненные шрифтом Брайля. Также основные пути движения выделят тактильной плиткой.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном на улице Фирсова — значимый объект для городского округа Серпухов. Он позволит сформировать сильное и здоровое подрастающее поколение. Бассейн будет открыт в том числе и для свободного посещения, что позволит увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей городского округа. Но его строительство не было бы возможно без поддержки губернатора Московской области Андрея Воробьева», — отметила глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая.

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

Строительство нового ФОКа ведется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств областного бюджета.