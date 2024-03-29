Подмосковье 29 марта 2024, 15:15 Спонсоров ремонта детской библиотеки поблагодарили в Солнечногорске Администрация Солнечногорск г.о.

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Спонсоров и партнеров, среди которых были предприниматели и депутаты Солнечногорска, отблагодарили сотрудники Центральной детской библиотеки имени Б. Васильева за капитальный ремонт в учреждении. Во время торжественного мероприятия им вручили благодарственные письма и памятные подарки.

Слова благодарности адресованы представителям организаций «СК „ЮКО“», «Эко-Строй-Сервис», «Камоцци Пневматика», «Агропромхимия», главе городского округа Солнечногорск Константину Михалькову, а также местным депутатам Дмитрию Александрову, Вадиму Горохову и Алексею Мартиросяну.

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Благодаря их щедрой поддержке в библиотеке впервые с 1974 года была отремонтирована крыша, а также проведена замена окон, обновление напольного покрытия, внутренние отделочные работы, приобретено современное аудиооборудование и значительно расширен книжный фонд.

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