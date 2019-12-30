Спецслужбы обеспечат спокойные новогодние праздники в Подмосковье

Экстренные службы Московской области готовы к праздникам. Однако на этом вопрос безопасности не заканчивается. Так, места массового скопления людей будут особо контролировать.

Традиционно перед новогодними праздниками Подмосковье проверили экстренные службы. Губернатор Андрей Воробьев на заседании с зампредами правительства региона призвал коллег обратить внимание на работу Системы-112.

«Нужно еще раз проверить, чтобы все наши подразделения были отмобилизованы, чтобы еще раз были указаны адреса, где можно получить при необходимости помощь», — сказал Андрей Воробьев.

Кроме того, губернатор напомнил, что в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать дольше обычного. На популярных направлениях пустят дополнительные машины, а проезд сделают бесплатным.