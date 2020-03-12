Единый государственный экзамен сдадут в этом году порядка 37 тысяч подмосковных школьников. Сегодня регион — один из лидеров по комфорту для проведения тестирования. А потренироваться в решении заданий помогут специальные сервисы.

Сейчас в области активно уходят от бюрократии на экзаменах. Основные документационные процессы стараются перевести в электронный формат. Об этом в эфире «360» рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

«Мы одни из лидеров по проведению ЕГЭ. У нас в области более 250 пунктов для сдачи экзаменов. Мы один из немногих субъектов, где полностью ушли от бумаги во время сдачи экзамена», — сказала она.

По словам министра образования, на тестировании главное — спокойствие. Сегодня существует сайт Федерального института педагогических измерений. На нем в этом году впервые создали так называемый банк данных, в котором разместили задания по всем предметам, входящим в перечень дисциплин ЕГЭ. На сайте можно потренироваться и проверить свои знания. К тому же, это бесплатно.

Проводят в области и необычную акцию «ЕГЭ для родителей». В 2020 году ее участниками в Подмосковье стали такие именитые деятели, как Дмитрий Дибров, Ирина Роднина и Джефф Монсон. Согласно задумке акции, родители проходят все этапы сдачи экзамена.