Список услуг Пенсионного фонда расширили в МФЦ Подмосковья

Подмосковные МФЦ расширили список услуг Пенсионного фонда России. По некоторым сократили и сроки оказания. Речь идет о мерах социальной поддержки. Лишь с начала года по ним поступило более 500 заявок.

Сейчас Пенсионный фонд предоставляет некоторые пособия и компенсации, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты.

Подать заявки об их назначении можно в любом офисе МФЦ Подмосковья. Об этом сообщила министр государственного управления региона Надежда Куртяник.

В перечень услуг, предоставляемых в МФЦ, добавлены меры социальной поддержки, которые переданы из соцзащиты в ПФР Надежда Куртяник.

В МФЦ теперь можно оформить выплаты военнослужащим, а также жителям, подвергшимся воздействию радиации, или инвалидам, которым нужен транспорт. И это лишь несколько примеров.

Также в МФЦ доступно назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, пособия по беременности и родам.

Льготам в регионе уделяют особое внимание. Цель — сделать так, чтобы предоставлять их быстро и удобно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал не допускать волокиты при оказании льгот для оплаты ЖКУ.