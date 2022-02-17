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    17 февраля 2022, 14:30

    Список услуг Пенсионного фонда расширили в МФЦ Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Подмосковные МФЦ расширили список услуг Пенсионного фонда России. По некоторым сократили и сроки оказания. Речь идет о мерах социальной поддержки. Лишь с начала года по ним поступило более 500 заявок.

    Список услуг Пенсионного фонда расширили в МФЦ Подмосковья | Изображение 1

    Сейчас Пенсионный фонд предоставляет некоторые пособия и компенсации, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты.

    Подать заявки об их назначении можно в любом офисе МФЦ Подмосковья. Об этом сообщила министр государственного управления региона Надежда Куртяник.

    В перечень услуг, предоставляемых в МФЦ, добавлены меры социальной поддержки, которые переданы из соцзащиты в ПФР

    Надежда Куртяник.

    В МФЦ теперь можно оформить выплаты военнослужащим, а также жителям, подвергшимся воздействию радиации, или инвалидам, которым нужен транспорт. И это лишь несколько примеров.

    Также в МФЦ доступно назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, пособия по беременности и родам.

    Льготам в регионе уделяют особое внимание. Цель — сделать так, чтобы предоставлять их быстро и удобно.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал не допускать волокиты при оказании льгот для оплаты ЖКУ.