Подмосковье 26 июня 2023, 11:50 Список мест для обряда жертвоприношения в праздник Курбан-байрам опубликовали в Подмосковье РИА «Новости»

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Традиционный исламский праздник Курбан-байрам пройдет в конце июня. В Подмосковье огласили список мест, где совершат обряд жертвоприношения в этот день.

Всего в Московской области подготовят 14 площадок: ферму в селе Пересветово Дмитровского округа, ферму в деревне Часцы Одинцовского округа, СПК «Ромашка» в деревне Большие Жеребцы Щелковского округа, хозяйство «Койбар» в деревне Бородино и бойню в Островцах.

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Кроме того, три площадки подготовят в Домодедове: в деревнях Старосьяново и Купчинино, а также в селе Ям.

В Богородском округе площадки организуют в поселке Псарьки и в Старой Купавне.

В Чеховском округе жертвоприношения проведут на фермерском хозяйстве у станции Столбовой, на экоферме в деревне Венюково и в деревне Чепелево.

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