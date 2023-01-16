Подмосковье 16 января 2023, 12:13 Список мест для крещенских купаний опубликовали в Подмосковье

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Места для организованных крещенский купаний подготовят для жителей в Подмосковье к 18 января — желающие окунуться в ледяную воду смогут выбрать одну из 226 оборудованных прорубей.

В этом году для жителей и гостей Подмосковья подготовят более 80 прорубей на открытых водоемах, 38 — на прудах, 42 возводимые купели и 63 купели в помещениях. Все эти места будут оборудованы удобными спусками и теплыми раздевалками. Во многих городских округах после купания в ледяной воде предложат горячий чай и сладости. Губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность и комфорт праздничных мероприятий, для чего возле иорданей будут дежурить спасатели и медики.

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Традиционно большое количество гостей ожидается 18 и 19 января у купелей храма «Покров Пресвятой Богородицы» в Дмитровском округе, святого источника «Белый колодец» в Зарайске, реки Истры возле Ново-Иерусалимского монастыря.

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Полный список организованных мест для крещенских купаний предоставили в Министерстве благоустройства Московской области.

Балашиха

Озеро Дивное (микрорайон Заря улица Садовая, дом 7);

Озеро Бабошкино (микрорайон Балашиха-3);

Река Пехорка, правый берег (улица Солнечная, дом 2);

Храм Святителя Николая Чудотворца (село Новый Милет, дом 7).

Богородский

Купавинский пруд (Старая Купавна, улица Октябрьская, вблизи дома 17);

Каменский пруд (город Электроугли, Липовая аллея, вблизи СК «Виктория»);

Богоявленский храм (Ногинск, улица Рабочая, 16А);

Покровский храм (село Воскресенское);

Троицкий храм (село Ивашево);

Храм святой блаженной Матроны Московской (город Ногинск, улица Климова, 55);

Храм Константина Богородского (город Ногинск, улица Советской конституции, 24).

Бронницы

Пруд Совхозный (церковь Матроны Московской, село Богородское).

ЗАТО Власиха

«Среднее» озеро на реке Закза (поселок Власиха).

Волоколамск

Благовещенская церковь (деревня Бражниково, улица Благовещенская);

Иосифо-Волоцкий монастырь (село Теряево, улица Детгородковская);

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (село Спирово).

Воскресенск

Купель на озере Светлое (улица Светлая);

Купель на реке Нерская;

Ручей около храма (город Белоозерский, улица Российская, 3).

Дзержинский

Купель на Угрешской улице.

Дмитров

Храм священномученика Серафима и Святой Матроны Московской (поселок Икша, улица Комсомольская, 18);

Купель Храма Покрова Пресвятой Богородицы (село Жестылево);

Христорождественский храм (село Ильинское);

База отдыха «X-Land» (село Ильинское);

Отель «Алирико» (деревня Кузяево, дом 66).

Долгопрудный

Котовский залив Клязьминского водохранилища (город Долгопрудный, улица Парковая-1, у храма Спаса Нерукотворного образа).

Домодедово

Пруд Глубокий (город Домодедово, микрорайон Белые Столбы, улица Геологов);

Река Рожайка (село Никитское, дом 32);

Река Рожайка (село Битягово, дом 57);

Церковный пруд (село Вельяминово);

Река Пахра (село Ям, у часовни на берегу реки);

Пруд с ограждением (деревня Лукино);

Часовня с купелями (деревня Житнево).

Дубна

Купель на реке Дубна (улица Ратмино);

Купель в парке семейного отдыха (проспект Боголюбова, 24).

Егорьевск

Княжеский пруд (Егорьевск, улица Жукова гора);

Плотина деревни Васильевка (деревня Васильевка);

Купель в деревне Сазоново (деревня Сазоново);

Купель в деревне Гридино (деревня Гридино);

Купель в деревне Рыжево (деревня Рыжево);

Купель в деревне Низкое (деревня Низкое, 38А);

Купель в селе Спас-Леоновщина (село Спас-Леоновщина).

Жуковский

Москва река (Жуковский, Новорождественный проезд, дом 8).

Зарайск

Святой источник «Белый колодец» (Зарайск);

Купальня рядом с Казанской часовней (деревня Кувшиново);

Купальня у храма Святого Василия (деревня Протекино).

ЗАТО Звездный городок

«Первое озеро» (Звездный городок, около дома 43).

Истра

Купель на реке Истра возле Ново-Иерусалимского монастыря (Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 2);

Купель (поселок Троицкий);

Истринское водохранилище (хутор Ламишино, Истринское водохранилище);

Пруд (деревня Куртниково);

Пруд (деревня Дарна);

Река Истра у пешеходного моста (село Павловская Слобода);

Купель (деревня Глебово);

Купель (Новопетровское, улица Северная, вблизи дома 49).

Кашира

Купель (Кашира, Колодезный переулок);

Часовня иконы Божией Матери Всецарица (Кашира, улица Ямской проезд);

Часовня Пантелеимона Целителя (Кашира, улица Коммуны);

Источник (деревня Хитровка);

Родник возле Преображенской церкви (поселок Большое Руново, улица Спас-Детчин).

Клин

Церковный пруд (Клин, усадьба Демьяново, Успенский храм);

Холодный пруд (город Высоковск, парк Березовый);

Церковный пруд (поселок Покровка, Боголюбский храм).

Коломна

Источник Николая Чудотворца (село Андреевское);

Купель Казанского храма (село Богдановка);

Купель Казанского храма (село Грайвороны);

Пруд (село Сенницы-2);

Купель (село Сосновка, улица Советская, дом 136);

Купель Никольского храма (село Комарево).

Королев

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (улица Калининградская, дом 1).

Котельники

Пруд усадьбы «Белая Дача» (микрорайон Белая Дача, дом 1А).

Красногорск

Храм Святой Елисаветы (микрорайон Опалиха);

Подворье патриарха Московского и всея Руси (храм Дмитрия Солунского, село Дмитровское, берег реки Истра);

Никольский родник (поселок Нахабино, улица Заречная, вблизи дома 30А);

Площадка за рестораном «Русская изба» (село Ильинское, улица Набережная, вблизи дома 3А);

Площадка банно-гостиничного комплекса «Ангеловские бани» (деревня Ангелово, улица Школьная, дом 63Б);

Площадка на пруду реки Грязева (гольф-клуб «Москоу Кантри Клаб»).

Краснознаменск

Озеро в городском парке (Краснознаменск, в районе площади Ленина, дом 1).

Ленинский

Преображенский Храм (поселок Совхоза имени Ленина);

Парк-отель «Орловский» (деревня Богданиха, Орловский проезд, строение 12, большой Людовнинский пруд);

Троицкий Храм (купель на территории храма в поселке Измайлово);

Христорождественский храм (село Беседы);

Иоанно-Предтеченский храм (деревня Калиновка, пруд у храма);

Храм новомучеников российских (деревня Бутово, на Дрожжинском пруду);

Храм Преображения Господня (село Остров, на озере Кругляш);

Купель в поселке Володарского (купание в реке Пахра);

Купель в деревне Апаринки (пруд на территории «УМЦ по ГО и ЧС Москвы».

Лобня

Микрорайон Луговая (Лобня, микрорайон Луговая).

Лосино-Петровский

Пруды Суворовские (поселок Свердловский);

Никольский храм (парк Никольский).

Лотошино

Купель на территории храма Архангела Михаила (село Микулино).

Луховицы

Церковь Николая Чудотворца (село Городна);

Святой источник на озере Сосновом (поселок Белоомут);

Святой источник Параскевы Пятницы (село Подлесная Слобода).

Лыткарино

Зона отдыха Волкуша (Лыткарино, зона отдыха Волкуша).

Люберцы

«Наташинский парк» (Люберцы, улица Митрофанова, улица Шевлякова);

Парк «Малаховское озеро» (поселок Малаховка, улица Электропоселок, дом 3А);

Кореневский карьер (поселок Красково, улица Железнодорожная, 11А).

Можайск

Купель при источнике Святого Ферапонта Можайского (деревня Исавицы);

Сивковский пруд (деревня Сивково);

Можайское водохранилище (деревня Горетово);

«Павлищевский» пруд (деревня Павлищево);

Купель при источнике Успенского Колоцкого женского монастыря (деревня Колоцкое);

Озеро «Голубое» (деревня Новые Сычики).

Мытищи

Троицкий храм (село Троицкое);

Успенский храм (деревня Витенево);

Никольский храм (поселок Николо-Прозорово).

Наро-Фоминск

Река Протва (город Верея, улица 1-я Набережная, напротив дома № 12);

Святой источник храма Илии Пророка (город Верея, переулок Комсомольский);

Часовня-купель (деревня Набережная Слобода);

Река Нара (Наро-Фоминск, улица Пешехонова);

Пруд «Горчухино» (деревня Горчухино);

Церковь Преображения Господня (деревня Слепушкино);

Храм Покрова Божией Матери (деревня Таширово);

Парк отдыха «Лукоморье» (деревня Афинеево, улица Луговая, крестьянское фермерское хозяйство «Резерв»);

Пруд «Радужный» (поселок Селятино, улица Спортивная);

Купель вблизи деревни Смолино (деревня Смолино).

Одинцово

Храм преподобного Серафима Саровского (поселок Горки-10);

Саввино-Сторожевский монастырь (Звенигород, Ратехинское шоссе, дом 8);

Купель в деревне Дунино (территория часовни Иоанна Предтечи над купелью, приписанной к приходу храма Ксении Блаженной);

Храм Архангела Михаила (город Кубинка, пруд на территории храма Архангела Михаила);

Пруд (город Кубинка, улица Армейская, пруд рядом с додом № 15);

Купель на территории Собора Воскресения Христова (Минское шоссе, 55-й километр, парк «Патриот», купель на территории Собора Воскресения Христова);

Храм Рождества Иоанна Предтечи (поселок Лесной Городок, улица Молодежная, дом 1);

Пруд в деревне Сколково (деревня Сколково, пруд рядом с домом 79);

Река Москва, территория ресторана «Причал» (деревня Жуковка, Ильинский подъезд).

Орехово-Зуево

Пруд на территории Богорождественского собора (Орехово-Зуево, улица Володарского, 20/1);

Пруд в городском парке (Орехово-Зуево, улица Ленина, 40);

Озеро Амазонка (озеро Амазонка);

Карьер «Нажицы» (деревня Нажицы);

Пруд «Восьмерка» (деревня Малая Дубна);

Купель вблизи Покровского храма (деревня Старый Покров);

Купель на территории Богорождественского храма (деревня Гора).

Павловский Посад

Христорождественский храм (деревня Заозерье);

Храм Троица-Чижи (деревня Часовня);

Вознесенский храм (город Павловский Посад, улица Городковская);

Никольский храм (деревня Васютино);

Воскресенская церковь (город Павловский Посад, улица Мира, дом 1);

Казанская церковь (город Павловский Посад, улица Павловская, дом 28).

Подольск

Парк культуры и отдыха имени Талалихина (улица Рабочая, дом 5Б);

Парк культуры и отдыха «Дубрава» (микрорайон Климовск, улица Победы, 3);

Детский парк культуры и отдыха (микрорайон Климовск, Заводская, дом 6А);

Водоем «Южный» (улица Молодежная, дом 2А).

Протвино

Купель храма (проспект Академика Сахарова, дом 1).

Пушкино

Река Уча (улица Центральная, 51, микрорайон Мамонтовка);

Купель в Муранове (улица Барская Поляна, святой источник Казанской иконы Божьей матери).

Раменский

Купальня крестильная (село Быково);

Купель (деревня Устиновка);

Святой источник Феодоровской Божьей матери и Никольский Святой источник (село Гжель);

Кратовское озеро (деревня Кратово);

Пруд (село Малышево, улица Садовый тупик);

Река Дорка (село Игнатьево);

Пруд (село Карпово);

Купель на территории храма Рождества Святой Богородицы (село Верхнее Мячково);

Озеро на территории компании «Русская рыбалка» (деревня Островцы);

Пруд (село Синьково);

Озеро Городное (деревня Михайловская слобода).

Руза

Купель (деревня Брыньково);

Купель (поселок Колюбакино).

Сергиев Посад

Святой источник великомученика Никиты Готфского (село Богородское);

Источник (купель) преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ» (деревня Взгляднево);

Купель на водоеме Макаркин пруд (город Пересвет, возле дома 11А по улице Строителей);

Церковь Преображения Господня (деревня Радонеж);

Святой источник Казанской иконы Божией Матери (деревня Радонеж).

Серебряные Пруды

Источник благоверного князя Александра Невского (деревня Пурловка);

Источник иконы Всех скорбящих радость (село Петрово);

Источник великомученицы Параскевы (село Мягкое).

Серпухов

Купель на пруду (город Серпухов, улица Пограничная);

Купель на пруду (Серпухов, улица Пионерская);

Купель на роднике (деревня Васильевское);

Купель на роднике (деревня Глубоково);

Купель на роднике (деревня Лужки);

Купель на роднике (деревня Райсеменовское);

Купель на озере (деревня Дракино).

Солнечногорск

Иордань (городской парк, озеро Сенеж);

Иордань (микрорайон Механического завода № 1, деревня Радумля);

Иордань (поселок Поварово, улица Дзержинского, дом 1, храм Рождества Богородицы);

Иордань (деревня Головково, пруд);

Иордань (микрорайон Тимоново, улица Подмосковная, озеро Сенеж);

Купель (деревня Новая, Покровский Храм, купель в честь царевича Алексея);

Купель (деревня Исаково, патриаршее подворье святителя Алексия митрополита Московского);

Купель (деревня Голубое, Тверецкий проезд, дом 16А);

Купель (деревня Льялово, родник храма Рождества Пресвятой Богородицы);

Купель (Солнечногорск, улица Спасская, дом 12/1, купель в Спасском храме);

Купель (деревня Сергеевка, источник «Чудо Архангела Михаила в Хонех»).

Ступино

Белопесоцкий котлован (Белопесоцкий котлован);

Купель возле церкви (село Починки).

Талдом

Талдомское городское озеро (Талдом, улица Дарвина);

Талдомский пруд (деревня Глебово);

Озеро в поселке Запрудня (поселок Запрудня, улица Первомайская, дом 29).

Фрязино

Озеро Большое (Фрязино, улица Озерная);

Купель вблизи церкви Рождества Христов (Фрязино, улица Московская, дом 9).

Химки

Парковка «Арена-Химки» (вблизи улицы Кирова, владение 24);

Парк «Лукоморье» (улица Некрасова, дом 2Д);

Парк «ЭкоБерег» (вблизи улицы Библиотечной);

Купель у академии гражданской защиты МЧС России (ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»);

Родник святого Иосифа Волоцкого (деревня Середникова);

Храм Покрова Пресвятой Богородицы (деревня Мышецкое);

Храм Рождества Пресвятой Богородицы д(деревня Поярково).

Черноголовка

Свято-Никольский храм (село Макарово, улица Лесная, дом 6А);

Иоанна-Предтеченский храм (село Ивановское, река Пружонка).

Чехов

Святой источник Преподобного Давида (село Талеж);

Иоанно-Предтеченский храм (Чехов, улица Родниковая, 6);

Троицкий храм (деревня Ваулово);

Михаило-Архангельский храм (деревня Хлевино);

Успенский храм (село Новоселки);

Купель на территории ДС «Олимпийский» (Чехов, улица Полиграфистов, 30);

Купель в Бершово (деревня Бершово).

Шатура

Троицкий храм (село Шарапово);

Пруд (деревня Митинская);

Спасо-Преображенский храм (деревня Андреевские Выселки);

Купель озера Сильма (поселок Радовицкий, озеро Сильма);

Купель озера Юбилейное (город Рошаль, озеро Юбилейное);

Пруд в парке культуры и отдыха имени Гагарина (Шатура, пруд в городском парке имени Гагарина).

Шаховская

«Святой колодец» (деревня Замошье).

Щелково

Река Клязьма, парк культуры и отдыха (Щелково, улица Пушкина, з/у 22А);

Купель около храма Святой Троицы (село Рязанцы);

Река Пруженка вблизи Храма Тихвинской иконы Божьей Матери (село Душоново,);

Река Гречушка вблизи Храма Святого Николая Мирликийского Чудотворца (деревня Здехово, река Гречушка);

Барские пруды (деревня Гребнево, территория усадьбы);

Барские пруды вблизи Храма Гребневской иконы Божией Матери (деревня Гребнево);

Купель на территории храма Георгия Победоносца (поселок Монино);

Супоневский пруд (деревня Оболдино, Супоневский пруд);

Большое озеро (на территории загородного клуба «Медвежьи-Озера», деревня Медвежьи Озера).

Электрогорск

Озеро Госьбужье (Электрогорск, улица Октябрьская, дом 1).

Электросталь

Водоем Западный (Электросталь, Фрязевское шоссе, с северо-западной стороны от стадиона «Авангард»).

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