Подмосковье 19 января 2023, 13:21 Список льготных категорий жителей для подключения газа расширили в Подмосковье

Читать 360tv в

В 2023 году в Подмосковье расширили список льготных категорий граждан для участия в социальной газификации. Теперь на подключение к газу на льготной основе могут рассчитывать многодетные семьи, а также семьи участников СВО. Кроме того, минимальный критерий по доходу для предоставления дополнительной меры поддержки увеличили с одной до 1,5 величины прожиточного минимума.

На данный момент в Московской области льготами могут воспользоваться семьи, получающие пособие на ребенка, малоимущие пенсионеры, труженики тыла, узники и ветераны Великой Отечественной войны, а также участники или семьи погибших в результате боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии, Южной Осетии, Абхазии.

Реклама

Подтвердить статус льготника можно на сайте РПГУ. После этого заявитель сможет заключить договор с «Мособлгазом». Дополнительная мера поддержки включает бесплатные работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».