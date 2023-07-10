Подмосковье 10 июля 2023, 10:28 Список документов для получения путевок в детские лагеря сократили в Подмосковье Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Список документов для получения путевки в детский лагерь и компенсации за нее сократили в Подмосковье до трех пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С 2022 года услуга полностью предоставляется онлайн: исключен шаг сверки документов в МФЦ, а теперь их список сокращен с восьми до трех. Это стало возможным благодаря межведомственному взаимодействию с Социальным фондом, налоговой и МВД», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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По ее словам, в этом году за бесплатными путевками и компенсацией их стоимости через портал госуслуг уже обратились более девяти тысяч раз. Отмечается, что многодетным семьям и детям погибших военнослужащих положены компенсации до 90% за приобретенную путевку.

Встать в очередь на путевку можно на «Госуслугах» в разделе «Соцподдержка» — «Организация отдыха». Ответ на заявку придет в личный кабинет в течение семи дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дети из малообеспеченных семей смогут отдохнуть в летних лагерях бесплатно.

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