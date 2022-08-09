Список абонентов на отключение газа сократился более чем на 50% в Подмосковье

Положительную динамику показали 37 муниципалитетов Подмосковья, где значительно сократились списки кандидатов на отключение газа. А в семи городских округах газовую безопасность обеспечили в 100% квартир.

В результате повторных обходов и разъяснительной работы жители

18 662 квартир, которые раньше отказывались пускать специалистов к газовому оборудованию, все же открыли двери и позволили провести техобслуживание. Это 53% от общего числа кандидатов на отключение по графикам июля и августа.

«Наибольшую эффективность показали семь округов, в которых списки первоочередников сократились до нуля из-за полного подтверждения ТО ВКГО. Это Балашиха, Истра, Котельники, Серебряные Пруды, Солнечногорск, Электрогорск и Электросталь», — рассказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Еще в девяти муниципалитетах удалось обеспечить газовую безопасность более чем в половине квартир-очередников на прекращение газоснабжения. Свыше 50% необходимых техосмотров выполнили в Красногорске, Коломне, Богородском, Звездном городке, Королеве, Черноголовке, Серпухове и Ступине.

В 16 муниципалитетах успешно закрыли от 10 до 50% заявок, в шести других городских округах — решили до 10% поставленных задач.

Менее чем за месяц число подтвержденных актов ТО ВКГО выросло с 3 704 до 18 662. Обходы, разъяснения, убеждения и отключения газа (в случае со злостными нарушителями) будут продолжаться.