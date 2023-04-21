21 апреля 2023, 17:36
Председатель Мособлдумы открыл фотовыставку о местном самоуправлении
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов открыл фотовыставку «Местное самоуправление: история и современность». Ее приурочили к 30-летию подмосковного парламента и форуму «Местное и общественное самоуправления в Московской области (ТОСы Подмосковья: хорошо там, где мы)».
«Сегодня мы открыли фотовыставку, цель которой — показать, что у местного самоуправления в России очень глубокие корни. На официальном уровне законодательное регулирование МСУ было заложено еще Екатериной Великой в 1785 году», — заявил Брынцалов.
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На выставке презентовали более 40 фотографий об истории местного самоуправления.
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Мособлдума
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