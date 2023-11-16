16 ноября 2023, 21:07
Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил выставку «Россия»
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Спикер посетил стенд Московской области в павильоне № 75. По его словам, его можно посетить и онлайн, например, совершить виртуальную экскурсию по залам музея „Новый Иерусалим“.
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Брынцалов напомнил, что 27 декабря на выставке пройдет День Московской области с концертом. Также он посмотрел и другие стенды.
«Стильно, современно — атмосфера передает дух, традиции регионов нашей России. Смотря на достижения и красоты — сразу возникает желание путешествовать по стране и оценить все уже в живую», — рассказал Брынцалов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Мособлдума
Выставка-форум «Россия»
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