Подмосковье 16 ноября 2023, 21:07 Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил выставку «Россия» Фото: Дмитрий Белицкий /Газета «Подмосковье сегодня»

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Спикер посетил стенд Московской области в павильоне № 75. По его словам, его можно посетить и онлайн, например, совершить виртуальную экскурсию по залам музея „Новый Иерусалим“.

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Брынцалов напомнил, что 27 декабря на выставке пройдет День Московской области с концертом. Также он посмотрел и другие стенды.

«Стильно, современно — атмосфера передает дух, традиции регионов нашей России. Смотря на достижения и красоты — сразу возникает желание путешествовать по стране и оценить все уже в живую», — рассказал Брынцалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

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