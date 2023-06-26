Подмосковье 26 июня 2023, 14:53 Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов оценил строительство поликлиники в ЖК «Столичный» в Балашихе

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров оценили строительство новой поликлиники на 670 посещений в микрорайоне Железнодорожный. Сейчас там идет укладка кирпича, а в июле начнется установка кровли.

«Важная составляющая для Железнодорожного — это первая поликлиника, которая за последние годы здесь строится. В центральной части Балашихи уже много объектов по здравоохранению построили, больниц и поликлиник. Здесь у нас появился вот такой знаковый объект, где будут необходимое оборудование, специалисты», — сказал Игорь Брынцалов.

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Здание поликлиники рассчитано на 350 взрослых и 320 детских посещений в смену. Во взрослом отделении будут работать терапевты и кабинет функциональной диагностики, там же можно будет получить первичную медико-санитарную помощь. В детском крыле откроют консультативно-диагностические подразделения, профилактическое и педиатрическое отделения, кабинеты специалистов, отделение функциональной диагностики и восстановительного лечения.

«Поликлиника в жилом комплексе „Столичный“ — важный для нас объект. Здесь будут располагаться отделения функциональной диагностики, рентгенодиагностики и процедурные. Численность персонала составит порядка 230 человек», — рассказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Кроме того, на территории учреждения будет работать станция скорой медицинской помощи на три поста.

Строительство объекта началось в январе 2023 года за счет средств застройщика. Завершить все работы планируют к концу 2024 года.

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