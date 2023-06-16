Подмосковье 16 июня 2023, 23:21 Спикер Мособлдумы Брынцалов поздравил коллектив госпиталя Бурденко с Днем медработника

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В преддверии Дня медицинского работника председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил коллектив филиала № 3 главного военного госпиталя имени Бурденко в Балашихе. В этом году праздник совпал с 40-летним юбилеем учреждения.

Сейчас в нем работают более тысячи специалистов, из них 300 — это врачи. Каждый год в госпитале лечатся более 15 тысяч пациентов.

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«За 40 лет вы прошли большой путь, многое изменилось — и с точки зрения технологий, и оборудования, и диагностики. Но самое ценное, что у вас есть — это специалисты, настоящие профессионалы своего дела. И то, что вы делаете сегодня, помогая нашим солдатам, раненым в ходе специальной военной операции, бесценно», — поздравил Брынцалов.

В штате госпиталя — свыше 1000 работников, более 300 из которых врачи. Здесь нет терапевтов, гастроэнтерологов или лоров — здесь все специалисты универсальные.

«Все врачи перестроились. Те, кто не умел перевязывать пациентов, научился это делать, многие идут помогать на операциях, даже если не из оперблока», — сообщил замначальника филиала госпиталя по клинико-экспертной работе Владимир Клепец.

Помимо лечения в госпитале пациенты проходят реабилитацию. Ежедневно занятия посещают 45-50 человек.

«У нас проводятся групповые занятия, дыхательная гимнастика, потом идет вторая группа — реабилитация нижних конечностей, третья — верхних конечностей, четвертая — для спинальных больных, которые в настоящее время имеют значительное ограничение физической активности, для них применяются аппараты», — пояснил врач лечебной физкультуры отделения ЛФК Максим Недошивин.

В госпитале помимо восстановления физической активности с пациентами занимаются психологи.

«К нам приезжают члены Паралимпийской сборной России по адаптивным видам спорта. Во-первых, глядя на спортсменов, пациенты видят, что жизнь продолжается, что есть, к чему стремиться. Да и сами спортсмены об этом говорят, что инвалидность не помеха, и делятся своими историями, как нашли себя», — рассказал начальник филиала № 3 Сергей Попов.

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