Более 50 детей-сирот перевезли из ДНР в семейный центр в Подмосковье | 360°

Эксклюзив 12 октября 2022, 09:54 Поделиться Telegram

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Viber Более 50 детей-сирот перевезли из ДНР в семейный центр в Подмосковье

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Свыше 50 детей-сирот доставили самолетом из Донбасса в Подмосковье. Далее они отправились в региональные Семейные центры. Здесь с детьми будут работать воспитатели, психологи, логопеды и другие специалисты, которые адаптируют ребят и помогут найти им семью.

Корреспондент «360» Елена Кононова сопровождала детский спецрейс и поэтому каждый момент этого непростого полета остался на видео. Для воспитанников детских домов — это первое путешествие на самолете. Для сопровождающих — особая ответственность.

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В этот раз на борту, который вылетел в Подмосковье, было свыше полусотни детей в возрасте от девяти месяцев до пяти лет. Одна из юных пассажирок — пятилетняя Надя, отказница из детского дома в Макеевке. Её историю смотрите в материале нашей редакции.

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На аэродроме Чкаловский в Подмосковье детей Донбасса встречал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наш омбудсмен работает, мы стараемся максимально помогать всем, кто защищает детей, у нас уже 800 детишек проживает в Подмосковье, 30 из них уже в семьях, и вот еще 50. Мы вместе с Марией Алексеевной (Львовой-Беловой, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка — прим. ред.) делаем так, чтобы у них тоже был дом, своя семья», — сказал губернатор Московской области.

После отдыха ребята поехали в три обустроенных и современных пункта, где пройдут адаптацию. Затем их судьбу определят профессионалы, отметил Воробьев.

Дети-сироты найдут семью

Группа из детского дома в Макеевке прибыла в один из подмосковных Семейных центров только к вечеру. Удивлялись тишине, не сравнить с родным городом, который постоянно под обстрелами со стороны украинских военных. Детей из-за этого эвакуировали в Донецк, рассказала сотрудница дома ребенка в Макеевке Яна Макогон.

Обстановка, которая сейчас сложилась в Макеевке и Донецке, отрицательно сказывается на детях, отметил главный врач республиканского Дома ребенка в Макеевке Виктор Гончаров.

«Дети с такого возраста ощущают страх, и то, что происходит на их глазах, естественно, останется на всю жизнь», — отметил Гончаров.

Сироты должны найти свою семью, добавил он. По словам Гончарова, это ребята и получат в Подмосковье.

«Наш центр создан именно по семейному пути, чтобы каждый ребенок нашел любящую семью», — рассказала исполняющая обязанности директора Семейного центра Анастасия Ястребкова.

В каждой группе есть воспитатель и помощник воспитателя. Также за каждой группой закреплены специалисты, которые непосредственно работают с детьми — это психолог, логопеды и дефектологи.

Работники Центра делают все возможное, чтобы ребятам жилось у них комфортно.

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