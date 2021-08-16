Спецпредставителем губернатора в Коломне стал Никита Чаплин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил своим специальным представителем в городском округе Коломна Никиту Чаплина. Об этом глава региона сообщил на заседании регионального правительства.

Воробьев подчеркнул, что исполнять обязанности главы округа продолжит Людмила Мордовская.

«Я принял решение усилить муниципальную команду спецпредставителем. Им назначен Никита Чаплин. Исполнять обязанности главы продолжит Людмила Мордовская», — сообщил губернатор Московской области.

Андрей Воробьев заявил, что специальный представитель вместе с главой городского округа Коломны смогут решить вопросы, волнующие жителей, и обеспечить необходимые перемены.

Никита Чаплин занимает должность первого заместителя председателя Московской областной думы. В региональном парламенте он возглавляет комитет по имущественным отношениям, землепользования, природных ресурсов и экологии. Заслуженный юрист Московской области. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и знаком отличия «За заслуги перед Московской областью».