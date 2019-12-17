Спецпредставитель президента отметил прогресс Подмосковья в раздельном сборе мусора

Культура раздельного сбора мусора сильно продвинулась в Московской области за последний год. Это отметил и специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на пленарной сессии в рамках расширенной коллегии Министерства природы.

По словам Сергея Иванова, в России невозможно установить один тариф на вывоз ТКО для всех регионов, так как условия везде разные. Где-то необходимо везти отходы для утилизации на расстояние в 200 километров, а в другом регионе — на расстояние в 20 километров.

«70% стоимости тарифа — это транспортные расходы. Значит, если мы объективны и никакого популизма не преследуем, тарифы должны быть сильно разные в разных регионах страны. Мы должны это понимать», — сказал Иванов.

Также он добавил, что сталкивается с неконструктивной критикой строительства мусоросжигательных заводов. «Я конструктива никакого не вижу. Потому что конструктив должен, на мой взгляд, заключаться в следующем: вы не стройте, пожалуйста, мусоросжигательные заводы, а вместо этого 50% ТКО утилизируйте „вот так“. Просто: не стройте и все, а что делать с огромной массой ТКО? Одна Москва в год производит 20 миллионов тонн только бытовых отходов», — отметил спецпред президента.

Сергей Иванов подчеркнул, что сам является сторонником раздельного сбора мусора. Культура сортировки отходов постепенно внедряется в некоторых регионах страны. Самым ярким примером служит Московская область, где за последний год произошел настоящий скачок.

Источник фото: телеканал «360»

Жители Подмосковья выкидывают бумагу, пластик и картон в отдельные баки. Вывозят отходы из серых и синих баков разные мусоровозы. «Мы должны выстроить огромную цепочку в каждом регионе, где граждане занимаются раздельным сбором — в разные баки выбрасывают разный мусор, к разным бакам подъезжают разные мусоровозы», — сказал Иванов.

Сейчас главная цель — создать мощности по переработке отходов. Чтобы мусоровозы знали, куда отвезти пластик, стекло и бумагу с картоном.