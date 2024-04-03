Подмосковье 03 апреля 2024, 23:47 Спецподразделения подмосковной Росгвардии провели учения с использованием БПЛА Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Читать 360tv в

Спецподразделения Росгвардии совместно с региональным ОМОН провели учения по штурму здания. В ходе тренировки специалисты применили более десяти дронов различных типов.

Как рассказали в ведомстве, БПЛА использовались для разведки, в том числе с применением функций температурно-контрастного изображения и блокировки каналов передачи сигналов дронов противника.

Реклама

По словам командира ОМОН Главного управления Росгвардии по Московской области полковника полиции Ильи Архипова, профессиональное управление квадрокоптерами различных типов, в том числе и в закрытых помещениях, помогает сотрудникам в работе.

«БПЛА используются нами практически во всех специальных операциях, что позволяет контролировать ход проведения оперативного мероприятия и сохранить здоровье, а порой и жизни мирных граждан и сотрудников», — рассказал Архипов.

По итогам учений сотрудники ОМОН нейтрализовали условных преступников, а задачи тренировки выполнили в полном объеме.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».