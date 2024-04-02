Подмосковье 02 апреля 2024, 23:25 Спецподразделения подмосковного главка Росгвардии провели комплексную тренировку Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Спецподразделения подмосковного главка Росгвардии провели комплексную тренировку. В учениях принимали участие сотрудники СОБР «Булат» и ОМОН «Русич».

Как рассказали в ведомстве, спецназовцы отработали действия при изменении оперативной обстановки индивидуально и в составе групп, а также провели занятия по тактико-специальной, топографической, медицинской, огневой и инженерной подготовке.

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Важным элементом учебных занятий было ведение огня в различных условиях. После тренировки сотрудники спецподразделений отработали действия при непосредственном контакте с условным противником, оказание первой помощи раненому и безопасный для личного состава отход группы.

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