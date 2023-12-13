Подмосковье 13 декабря 2023, 12:59 Спецназ Росгвардии задержал в Подмосковье подозреваемых в краже автомобиля у пенсионера Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники СОБР «Булат» подмосковной Росгвардии задержали подозреваемых в краже автомобиля в пожилого мужчины в Рузе. Стоимость машины составила 1,5 миллиона рублей.

Мужчина приехал на дачу и припарковал машину возле нее. Однако вскоре злоумышленники похитили авто с помощью спецоборудования. При этом они установили подложные номера, чтобы беспрепятственно скрыться, и отогнали ее к гаражу-отстойнику.

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В итоге спецназ задержал жителей Рузы 27 и 38 лет. Возбуждено уголовное дело.

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