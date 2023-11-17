17 ноября 2023, 16:52
Спецназ Росгвардии задержал в Подмосковье двух подозреваемых в краже имущества из дачного дома
Сотрудники ОМОН «Пересвет» подмосковной Росгвардии и полицейские задержали двух подозреваемых в совершении кражи имущества из дачного дома. Из застали по месту жительства в Истре и Волоколамске.
По версии следствия, мужчины отжали окно дачного дома в СНТ в поселке Дорохово, после чего проникли внутрь и украли бытовую технику.
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«Во врем обысков обнаружена и изъята часть похищенного имущества, а также большое количество электроинструментов и другого строительного оборудования», — уточнили в Росгвардии.
Возбуждено уголовное дело. Предполагается, что задержанные причастны к другим кражам.
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Истра
Росгвардия
Волоколамск
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