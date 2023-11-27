27 ноября 2023, 14:19
Спецназ Росгвардии задержал подозреваемых в кражах строительной техники в Подмосковье
Сотрудники ОМОН «Русич» подмосковной Росгвардии пресекли деятельность группы, занимавшейся кражей экскаваторов-погрузчиков. Злоумышленниками оказались пятеро уроженцев Закавказья.
Как рассказали в ведомстве, группа крала строительную технику, отгоняла ее в лес, снимала регистрационные знаки и повреждала систему навигации. Благодаря ОМОН и полиции подозреваемых удалось задержать.
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Росгвардия
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