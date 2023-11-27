Подмосковье 27 ноября 2023, 14:19 Спецназ Росгвардии задержал подозреваемых в кражах строительной техники в Подмосковье Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники ОМОН «Русич» подмосковной Росгвардии пресекли деятельность группы, занимавшейся кражей экскаваторов-погрузчиков. Злоумышленниками оказались пятеро уроженцев Закавказья.

Как рассказали в ведомстве, группа крала строительную технику, отгоняла ее в лес, снимала регистрационные знаки и повреждала систему навигации. Благодаря ОМОН и полиции подозреваемых удалось задержать.

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