Подмосковье 23 ноября 2023, 11:39 Спецназ подмосковной Росгвардии задержал подозреваемых в многомиллионном мошенничестве Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сотрудники СОБР «Булат» подмосковной Росгвардии задержали двух подозреваемых в мошенничестве, связанном с лизингом спецтехники. Стоимость присвоенного транспорта превысила 29 миллионов рублей.

Как рассказали в ведомстве, генеральный директор одной из фирм заключил договор лизинга с компанией заявителя. После этого он перестал выполнять условия, не вернул технику и отключил GPS-маяки.

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В результате злоумышленников задержали в арендованной ими квартире. Они могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям. В их отношении возбудили уголовное дело.

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