23 ноября 2023, 11:39
Спецназ подмосковной Росгвардии задержал подозреваемых в многомиллионном мошенничестве
Сотрудники СОБР «Булат» подмосковной Росгвардии задержали двух подозреваемых в мошенничестве, связанном с лизингом спецтехники. Стоимость присвоенного транспорта превысила 29 миллионов рублей.
Как рассказали в ведомстве, генеральный директор одной из фирм заключил договор лизинга с компанией заявителя. После этого он перестал выполнять условия, не вернул технику и отключил GPS-маяки.
Реклама
В результате злоумышленников задержали в арендованной ими квартире. Они могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям. В их отношении возбудили уголовное дело.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Росгвардия
Реклама
Реклама