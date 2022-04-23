Спецмаршруты запустили к Пасхе в Подмосковье

В день Пасхи и на Красную горку (1 мая) на некоторых направлениях организуют дополнительные автобусы к местам массового посещения. Об этом сообщила зампред Правительства Московской области Анна Кротова.

«По поручению Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева на Пасху и Красную горку к местам массового посещения жителей и гостей региона перевозчики общественного транспорта обеспечат комфортный проезд.

Учитывая ожидаемое увеличение пассажиропотока в пасхальные праздники, Мострансавто, Ранд Транс и Домтрансавто запустят 80 дополнительных автобусов на существующих и на специальных маршрутах, на которых пассажиры смогут комфортно доехать до наиболее востребованных подмосковных кладбищ и храмов. На некоторых маршрутах будет организован бесплатный проезд», — сообщила заместитель председателя Правительства Московской области Анна Кротова.

Так, в Люберцах 24 апреля на маршрутах № 41 «станция Люберцы — Новолюберецкое кладбище» и № 61 «Жуковский (площадь Громова) — Островцы» будет курсировать по 11 автобусов. Кроме того, на 41-м маршруте 1 мая число автобусов будет увеличено до семи.

В Раменском Мострансавто в день Светлого Христового Воскресения добавят дополнительные автобусы на маршрут № 7 «Дорожный участок — ул. Владимирская», на нем будет курсировать 23 автобуса. Для посещения кладбищ в день Красной Горки на маршрут № 7 «Дорожный участок — ул. Владимирская» будет добавлено восемь автобусов.

24 апреля и 1 мая появятся специализированные маршруты: от автобусных станций Рошаль и Шатура до Городского кладбища будет ходить по одному автобусу, от поселка Шатурторф до Преображенской церкви в деревню Андреевские выселки — два автобуса. Проезд на спецмаршрутах будет бесплатным.

В эти праздничные дни увеличение транспортной работы до семи автобусов большого и среднего класса произойдет на маршруте № 26 «станции Болшево — Невзоровское кладбище» в Королеве.

24 апреля будут организованы девять специальных бесплатных маршрутов в Подольске, на которых будет работать более 30 автобусов. О бесплатном проезде буду извещать таблички на шаттлах.

На маршруте № 55 «Серпухов (Вокзал) — Ивановское кладбище» добавится один автобус.

Во Фрязине 24 апреля будет запущен бесплатный дополнительный автобус в 02:30–03:00 от Храма иконы Божией Матери Державная города Фрязино и далее по маршруту № 13 «улица Полевая — улица Нахимова».

На ряде существующих маршрутов в день Пасхи и в день Красной горки также будет организован бесплатный проезд: в Реутове с 7:30 по 16:30 на маршруте № 25к от станции «Реутово» до кладбища «Новая деревня» и в Электростали с 7:00 до 15:00 на маршруте от ГСК-25 по ул. Журавлева до новой территории кладбища «Тихая Роща».

В пасхальную ночь, с 23 на 24 апреля, режим работы автобусных маршрутов, следующих до областных храмов, продлен до двух часов ночи.