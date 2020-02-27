Спецкомплекс на полигоне «Тимохово» превратит мусор в углекислый газ и воду
Областной замминистра экологии Вадим Воронцов предложил руководству полигона провести экскурсию для жителей, чтобы они увидели работу системы своими глазами.
«Жители связывают наличие запаха именно с результатом дегазации, поэтому подробнее нужно им рассказать всю систему, схему и технологии с показом прямо на теле полигона. Диалог налажен, мы отработали те вопросы, которые первично возникали у граждан», — сказал Вадим Воронцов, заместитель министра экологии и природопользования Московской области.
Людмила Гарифулина проживает в Зеленом, но, как и все жители округа, женщина обеспокоена экологической ситуацией из-за работы свалки. Женщина — сотрудник института ВСЕГИНГЕО (Всероссийский научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии — прим. ред.) и хорошо разбирается в проблеме.
Интересует жителей и ситуация с водой. После присоединения к Тимохово деревни Нестерово, ее стало не хватать. Привозят всего 540 пятилитровых баклажек. А впереди — летний сезон, люди обеспокоены.
«Этот вопрос мы будем решать, потому что люди не должны остаться без воды. Если нужна будет техническая, понятно, что ее можно привезти в бочке. Уже к пятнице мы увеличим количество воды», — сказал Евгений Плиско, заместитель главы администрации Богородского городского округа.
В январских поручениях губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что главы муниципалитетов должны полностью переключить на Восточную систему водоснабжения Железнодорожный, Орехово-Зуево, Богородский и другие округа.
К 2021 году в деревню Нестерево проведут воду, и тогда проблема решится окончательно. Представитель «Мосэкомониторинга» заявила, что датчики, которые передают данные по загрязнению воздуха, нужно перевесить.
«Сейчас места установки датчиков будут прорабатываться и переустанавливаться, чтобы не было дополнительного воздействия со стороны деревни Тимохово», — подчеркнула Ольга Агалетдинова, ведущий эколог-аналитик «Мосэкомониторинга».
Благодаря инициативе Министерства экологии и появлению рабочей группы удалось решить многие вопросы.
«Это связано и с водой, и с воздухом. Установлены датчики благодаря программе губернатора, сейчас работа движется», — сказала Елена Гришина, председатель комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области.
Вопросы, которые требуют решения, комиссия занесла в протокол заседания. Рабочая группа будет продолжать собираться до тех пор, пока все проблемы не будут решены.
Жители Подмосковья, чьи дома расположены в пяти километрах от работающих мусорных полигонов, не будут платить за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО).
Анаэробное сбраживание — это процесс ферментации без доступа кислорода для расщепления органических веществ. В результате из сложных соединений получается метан и диоксид углерода.