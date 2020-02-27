Спецкомплекс на полигоне «Тимохово» превратит мусор в углекислый газ и воду

Заседание рабочей группы по вопросу полигона «Тимохово»» всегда проходит оживленно. Равнодушных здесь нет. Генеральный директор полигона Константин Манегин рассказал, что 31 мая должен заработать комплекс анаэробного сбраживания. Однако многие жители не понимают, для чего это нужно. Подробнее расскажет телеканал «360».

Областной замминистра экологии Вадим Воронцов предложил руководству полигона провести экскурсию для жителей, чтобы они увидели работу системы своими глазами.

«Жители связывают наличие запаха именно с результатом дегазации, поэтому подробнее нужно им рассказать всю систему, схему и технологии с показом прямо на теле полигона. Диалог налажен, мы отработали те вопросы, которые первично возникали у граждан», — сказал Вадим Воронцов, заместитель министра экологии и природопользования Московской области.

Людмила Гарифулина проживает в Зеленом, но, как и все жители округа, женщина обеспокоена экологической ситуацией из-за работы свалки. Женщина — сотрудник института ВСЕГИНГЕО (Всероссийский научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии — прим. ред.) и хорошо разбирается в проблеме.

Интересует жителей и ситуация с водой. После присоединения к Тимохово деревни Нестерово, ее стало не хватать. Привозят всего 540 пятилитровых баклажек. А впереди — летний сезон, люди обеспокоены.

«Этот вопрос мы будем решать, потому что люди не должны остаться без воды. Если нужна будет техническая, понятно, что ее можно привезти в бочке. Уже к пятнице мы увеличим количество воды», — сказал Евгений Плиско, заместитель главы администрации Богородского городского округа.

В январских поручениях губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что главы муниципалитетов должны полностью переключить на Восточную систему водоснабжения Железнодорожный, Орехово-Зуево, Богородский и другие округа.

К 2021 году в деревню Нестерево проведут воду, и тогда проблема решится окончательно. Представитель «Мосэкомониторинга» заявила, что датчики, которые передают данные по загрязнению воздуха, нужно перевесить.

«Сейчас места установки датчиков будут прорабатываться и переустанавливаться, чтобы не было дополнительного воздействия со стороны деревни Тимохово», — подчеркнула Ольга Агалетдинова, ведущий эколог-аналитик «Мосэкомониторинга».

Источник фото: телеканал «360»

Благодаря инициативе Министерства экологии и появлению рабочей группы удалось решить многие вопросы.

«Это связано и с водой, и с воздухом. Установлены датчики благодаря программе губернатора, сейчас работа движется», — сказала Елена Гришина, председатель комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области.

Вопросы, которые требуют решения, комиссия занесла в протокол заседания. Рабочая группа будет продолжать собираться до тех пор, пока все проблемы не будут решены.

Жители Подмосковья, чьи дома расположены в пяти километрах от работающих мусорных полигонов, не будут платить за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО).

Анаэробное сбраживание — это процесс ферментации без доступа кислорода для расщепления органических веществ. В результате из сложных соединений получается метан и диоксид углерода.