Губернатор Воробьев: IT-сферу в Подмосковье поддержат специальными грантами

Московская область поддержит IT-компании региона специальными грантами, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что механизм их предоставления должен быть простым и понятным.

«По завершении недели мы собирались вместе с представителями IT, обсуждали различные программы поддержки. Вы знаете, что и в Дубне, и в Красногорске, и на ряде других территорий у нас весьма большие успешные компании, которые и работают в части импортозамещения, и создают новые продукты, очень востребованные и очень важные в современной технологической жизни», — сказал губернатор Московской области.

После совещания было принято решение о выделении специальных грантов, которые позволят поддержать новые, вновь прибывшие IT-компании в Подмосковье.

«Прошу довести [информацию о] механизмах выплаты грантов. Эта программа должна быть понятна. Я очень надеюсь, что вы найдете такие решения. И они будут реализованы. Помимо этого, и налоговые вычеты при капитальном строительстве тоже позволят создать дополнительные стимулы по IT-индустрии», — подчеркнул глава региона.

Еще одно важное направление, на которое обратил внимание губернатор, — подготовка программистов. Этот вопрос Воробьев обсуждал с руководителем колледжа в Реутове в минувшую пятницу.

Нам нужна специальная программа и в школах, потому что программисты вместе с корпорацией «Яндекс» имеют методологию выявления, подготовки, поддержки программистов в школьном возрасте. И затем очень важно, чтобы в наших колледжах эта программа тоже была доступной Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что подготовка должна соответствовать самым современным требованиям.

«Поэтому прошу обращать внимание, что айтишники будут тогда, когда будет классная база в школах, когда есть профессиональное оборудование и педагоги в колледжах. Я лишь еще раз хочу подчеркнуть, что это имеет в мировой конкуренции и в деятельности нашей экономики определяющее значение», — заключил глава региона.