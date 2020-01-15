Превратить фильтрат со свалки в воду. Специальный резервуар установят на полигоне в Шатуре в 2020 году

Завершены работы по строительству резервуара на 800 м³ для сбора первичного фильтрата на полигоне «Шатурский». Также построена емкость для сбора фильтрата на 100 м³. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На заводе в Твери прошли пуско-наладочные работы локальных очистных сооружений для утилизации фильтрата по проекту рекультивации шатурского полигона. Завод по производству систем очистки воды принял станцию очистки на ответственное хранение до конца марта 2020 года, после чего она будет доставлена и установлена на подготовленный фундамент в Шатуре. Станция работает только в теплое время года, устанавливать и охранять ее сейчас, без наладочных работ, признано нерациональным.

Ранее для установки станции уже была подготовлена площадка: вырыт котлован размерами 15 на 25 метров и установлен каркас из арматуры. Подрядчики завершили бетонирование фундаментной плиты.

Вокруг тела свалки началось строительство канализационного коллектора, в который будет поступать фильтрат и далее направляться на станцию очистки. Предполагается, что установка будет очищать до 200 м³ жидкости в сутки. Пройдя через все резервуары, фильтрат будет очищаться до состояния технической воды.

В 2020 году в рамках первого этапа рекультивации планируется строительство еще одной емкости на 600 м³, пожарного водоема объемом 2 тысячи м³. Затем полигон ожидает процесс пассивной дегазации и укрытие тела свалки. Последний этап рекультивации начнется уже после закрытия полигона.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Глава городского округа Шатура Андрей Келлер подчеркнул, что к моменту закрытия нужно построить все необходимые сооружения и подготовиться к укрытию тела полигона.

«В дальнейшем весь мусор округа будет поступать либо на Рошальский КПО, либо к нам на будущий мусоросортировочный комплекс. Здесь мы отделим вторичное сырье, а остатки будут направляться на Воскресенский завод термической обработки отходов. Его строительство уже идет», — пояснил Андрей Келлер.

Все действующие полигоны Московской области должны закрыть или модернизировать к 2021 году, заявили в МинЖКХ региона. Сегодня на полигон в Шатуре ежедневно привозят до 300 тонн твердых коммунальных отходов. После закрытия мусор будет принимать сортировочный комплекс. Отходы разделят на две категории. Полезные фракции — бумага, картон, металл, стекло и пластик — отправятся на переработку. «Хвосты» отвезут на комплексы по термическому обезвреживанию.

Источник фото: Фотобанк Московской области

Жители Шатуры активно включились в процесс раздельного сбора мусора. Шатурянка Надежда Петрова поделилась принципом сбора отходов в своей семье: «Конечно, сначала было сложно, рука то и дело тянулась к привычному ведру с пакетом. Но теперь все четко: бумага, стекло, пластик, метал — отдельно в специально подготовленный пакет, остальное — как обычно. Кстати, для сортированного мусора стараюсь использовать бумажные пакеты — мне так спокойнее. И в магазине уже давно не покупаю пакеты, ношу с собой тканевую сумку».

Полигон в Шатуре открылся в 1964 году. За 55 лет его площадь выросла с четырех до девяти гектаров. До закрытия необходимо завершить все подготовительные работы. На первый этап рекультивации выделено более 150 миллионов рублей.