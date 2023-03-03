03 марта 2023, 17:58
Специальный отряд быстрого реагирования Подмосковья отметит 30-летний юбилей 5 марта
Сотрудники и ветераны СОБР «Булат» Подмосковья отметит 30-летний юбилей. Отряд создали 5 марта 1993 года.
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Сотрудники СОБР «Булат» ежедневно выполняют задачи по пресечению преступлений. Они борются с терроризмом и сопровождают городские мероприятия. Бойцы следят за законность и правопорядков в регионе и выполняют задачи на Северном Кавказе.
«Благодаря ежедневным тренировкам и особой сплоченности бойцы отряда работают как единый механизм способный поставить надежный щит преступному миру. Офицеры „Булата“ ежедневно смотрят в лицо опасности, принимая каждый вызов судьбы», — сказал командир отряда — полковник полиции Эдуард Варанкин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей бойцов СВО. Он отметил, что они продолжат получать необходимую помощь.
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Росгвардия
Полиция
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