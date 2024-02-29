Подмосковье 29 февраля 2024, 18:36 Специальные сферические зеркала установят на семи улицах Ногинска с тупиковыми проездами пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Региональный оператор по обращению с ТКО «Хартия» в Ногинском кластере Подмосковья принял участие в выездном совещании. Мероприятие провели по поручению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в Ногинске.

Поводом для его проведения стала ситуация с тупиковыми проездами на семи улицах Ногинска, поскольку водителям регионального оператора сложно маневрировать на крупногабаритной технике при сборе и транспортировке твердых коммунальных отходов.

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В совещании приняли участие представители администрации, ГИБДД, а также специалисты ГУСТ. От «Хартии» на мероприятии присутствовала начальник отдела контроля деятельности филиала «Подмосковный» Евгения Серова.

По итогам совещания принято решение об установке специальных сферических зеркал на сложных участках тупиковых проездов. Это позволит водителям крупногабаритной техники лучше ориентироваться при маневрировании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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