Подмосковье 08 сентября 2023, 09:18 Специальные подъемы и бюллетени для слабовидящих. Как инвалидам помогают на выборах в Подмосковье Секретарь избиркома Подмосковья Фурс: инвалидам помогают на участках РИА «Новости»

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Несколько сотен тысяч людей с ограниченными возможностями проживают на территории Подмосковья. Для их комфортного участия в выборах на участках, в частности, сделали специальные подъемные механизмы. Об этом заявил секретарь избиркома Московской области Руслан Фурс.

По его словам, по состоянию на 1 января 2023 года в регионе проживают 305 609 человек с повышенными потребностями. Это 16 331 колясочников, 5448 людей с протезами.

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«6720 людей слабо видят или не видят совсем. Для них оборудуют специальные бюллетени, отпечатают. Еще 15 348 инвалидов по слуху, 197 — используют собак-поводырей», — сказал Фурс.

Он добавил, что люди с повышенными потребностями — слабовидящие и слепые — проживают в Люберцах, в Богородском и Ступине — те, у кого проблемы со зрением. Кроме того, в Подольске есть немые, слепые, слабовидящие, глухонемые.

«Почти все избирательные участки расположены в регионе на первых этажах для более комфортных условий. <…> На некоторых уже оборудованы подъемные механизмы, их стараемся наращивать год от года. На УИК оказывают помощь избирателям с инвалидностью», — подчеркнул секретарь избирательной комиссии Московской области.

Голосование на выборах в Подмосковье началось в 08:00 8 сентября. Оно продлится до вечера 10 сентября.