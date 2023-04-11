Подмосковье 11 апреля 2023, 12:20 Специальные маршруты ко Дню космонавтики подготовили в «Мострансавто» Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Компания «Мострансавто» и Министерство транспорта Подмосковья запустили специальные маршруты в преддверии Дня космонавтики. Автобусы будут курсировать рядом с различными достопримечательностями Московской области, которые позволят ближе познакомиться с историей освоения космоса и Вселенной.

До музея Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, расположенного в Звездном Городке, можно доехать по маршруту № 380 «Звездный Городок — Москва (метро „Щелковская“)». Все желающие смогут отправиться в музей ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева на автобусах маршрутов № 1 «станция Подлипки — улица Силикатная», № 5 «улица Мичурина — станция Подлипки» и № 9 «улица Академика Легостаева — Автобаза».

Реклама

С полным списком маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте регионального Минтранса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и общественных пространств в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».