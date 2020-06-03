Специальные контейнеры для масок и защитных костюмов начали устанавливать в Подмосковье

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«Данные маски попадаются в реках и везде… Не только в урнах. Чтобы они не скапливались и отдельно осуществлялся их сбор, так как они несут все равно и заразные свойства, мы придумали данные контейнеры», — рассказывает руководитель проекта Александр Гусев.

Контейнеры покрыты бактерицидной краской, внутри — пакет со специальной нейтрализующей жидкостью. Она не токсична и не представляет никакой опасности для окружающих. Пока таких контейнеров мало и в основном они стоят у заведений общепита с доставкой.

«Доставка работает в ресторане, меняются каждые два часа СИЗы, и, сами понимаете, без этих контейнеров мы бы не обошлись. Жители дома очень довольны, что они установлены. Потому что происходит массовое выкидывание масок и перчаток в неизвестных местах», — отметила администратор ресторана Ирина Березенцева.

Производят контейнеры в Ярославской области. Больше всего сейчас их установлено в Долгопрудном и Люберцах, но уже скоро они, вполне вероятно, появятся и в других городах Подмосковья.