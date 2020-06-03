    03 июня 2020, 20:52

    Специальные контейнеры для масок и защитных костюмов начали устанавливать в Подмосковье

    Александр Акишин, Анастасия Максимовских

    На первый взгляд, это обычный мусорный бак. Но на деле — специальный контейнер для использованных масок и перчаток, ведь с введением санитарного режима безопасности эти аксессуары стали еще и распространенным видом мусора. Такие спецконтейнеры начали устанавливать в Подмосковье. Пока они есть в Долгопрудном и Люберцах, но вскоре могут появиться и на улицах других городов.
    Специальные контейнеры для масок и защитных костюмов начали устанавливать в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: pixnio.com

    «Данные маски попадаются в реках и везде… Не только в урнах. Чтобы они не скапливались и отдельно осуществлялся их сбор, так как они несут все равно и заразные свойства, мы придумали данные контейнеры», — рассказывает руководитель проекта Александр Гусев.

    Контейнеры покрыты бактерицидной краской, внутри — пакет со специальной нейтрализующей жидкостью. Она не токсична и не представляет никакой опасности для окружающих. Пока таких контейнеров мало и в основном они стоят у заведений общепита с доставкой.

    «Доставка работает в ресторане, меняются каждые два часа СИЗы, и, сами понимаете, без этих контейнеров мы бы не обошлись. Жители дома очень довольны, что они установлены. Потому что происходит массовое выкидывание масок и перчаток в неизвестных местах», — отметила администратор ресторана Ирина Березенцева.

    Производят контейнеры в Ярославской области. Больше всего сейчас их установлено в Долгопрудном и Люберцах, но уже скоро они, вполне вероятно, появятся и в других городах Подмосковья.