Подмосковье 17 марта 2023, 12:18 Специальную программу мероприятий подготовили для будущих мам в Подмосковье

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В Подмосковье для будущих мам и пап работают специальные школы, где бесплатные занятия проводят квалифицированные специалисты: акушеры-гинекологи, неонатологи, перинатальные психологи и другие. Кроме того, для беременных в Московской области подготовили специальную программу, куда входит йога, арт-терапия и многое другое.

Такие занятия позволят женщинам испытывать меньше стресса и больше наслаждаться беременностью. Уточнить расписание мероприятий можно у персонального помощника, закрепленного за будущей мамой в женской консультации. Кроме того, получить всю необходимую информацию можно в социальных сетях медучреждений и кол-центре «Стань мамой в Подмосковье» по номеру: 8 800 550-30-03.

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«Беременность — очень волнительный период как для мамы, так и для папы. Конечно, у будущих родителей возникает множество разнообразных вопросов, и важно, чтобы ответы на них они получили от квалифицированных специалистов», — отметила заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Зинатулина.

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В школах будущим родителям подробно рассказывают о том, как протекают роды и как подготовиться к ним, о методах обезболивания, послеродовом периоде и многом другом.

Свыше 500 врачей и около 400 медсестер привлекли на работу в Московской области в 2022 году, что дало заметную динамику в решении проблемы дефицита сотрудников. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что такая же задача стоит на 2023 год.

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