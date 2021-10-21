Специальную IT-платформу для обучения молодежи с особенностями здоровья запустили в Подмосковье

В Подмосковье начала работу новая адаптированная IT-платформа для молодежи с особенностями здоровья. Это специальный ресурс для обучения основам предпринимательства и проектного управления. Принять участие в проекте могут молодые люди с ОВЗ, а также с инвалидностью в возрасте от 14 до 24 лет.

Проект называется «Акселератор проектов молодежи с ограниченными возможностями здоровья». Его руководитель Диана Цыганкова в ноябре прошлого года представила идею лично президенту России Владимиру Путину. Глава государства поддержал инициативу. Он отметил, что это принципиально новое направление, которое создаст возможности для людей с ОВЗ обрести профессию и принять активное участие в рынке труда.

Во время обучения с каждым участником будут работать наставники. Все они уже получают постоянную обратную связь от самих молодых людей, которые хотят принять участие в проекте, и от их родителей. На основе отзывов можно сделать вывод, что сфера предпринимательства действительно интересна адресатам. Большинство из них уже имеют некие представления о такой работе, но не понимают, как и с чего начать карьеру.

Директор Ассоциации Алина Потапенко добавила, что на сегодняшний день молодежь с ограниченными возможностями здоровья редко рассматривается в качестве активных работников — в том числе и в роли предпринимателей.

«Численность данной категории граждан в возрасте 14-24 лет в Московской области сейчас достаточно велика, поэтому в регионе следует вести масштабную работу по развитию благоприятных условий для самореализации молодых активных людей с ОВЗ», — сказала Потапенко.

Поддержкой нового проекта занимаются многие крупные организации. Такие, как «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», АНО «Культурно-исторический центр «Наследие» и другие.