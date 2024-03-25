Подмосковье 25 марта 2024, 17:41 Специализированное оборудование и аптечки отправили из Мытищ бойцам СВО пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Из Мытищ в зону специальной военной операции отправили индивидуальные аптечки и специализированное оборудование. Посылки собрали по просьбе бойца СВО из городского округа, который во время отпуска обратился за помощью в местное отделение партии «Единая Россия».

В Мытищах чтобы вовремя реагировать на все запросы от военнослужащих спецоперации создали благотворительный сбор средств. Принять участие в нем могут все желающие.

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«Наши ребята, защитники, настоящие мужчины стоят на страже мирного неба и яркого солнца. А мы — надежный тыл, который никогда не подведет», — подчеркнула глава городского округа Юлия Купецкая.

Из Мытищ на прошлой неделе отправили печки-буржуйки, бронежилеты и другие необходимые бойцам вещи.

Напомним, в марте губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о начале акции «Неделя добрых дел». Он отметил важность волонтерства и объединения жителей вокруг общей цели.

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