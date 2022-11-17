Подмосковье 17 ноября 2022, 10:04 Выездная администрация в Лобне помогла решить проблемы еще 60 жителей

Читать 360tv в

После того как в Лобне внедрили формат выездной администрации, он стал очень востребованным у жителей. На очередной встрече удалось решить проблемы 60 человек. Такой способ взаимодействия предложили власти городского округа.

В формате выездной администрации с населением работает целый отряд специалистов. Это встречи с заместителями главы округа, руководителями управлений, и проходят они два раза в месяц.

Реклама

На этот раз самые актуальные вопросы коснулись улучшения жилищных условий, ремонта дорог и благоустройства.

Реклама

На встрече с выездной администрацией жители предложили продолжить благоустройство Милицейского пруда. Недавно там установили помост и сделали рядом сцену.

Но территория между водоемом и музыкальной школой еще осталась нетронутой. Жители микрорайона вместе с руководством школы предложили высадить там аллею и обустроить пешеходную зону, посвященную музыке.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.