Эксклюзив 09 января 2024, 12:25 Специалисты восстановят теплотрассу в Люберцах Минэнерго Подмосковья: в Люберцах 9 января завершат ремонт на теплотрассе РИА «Новости»

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В Люберцах специалисты занялись восстановлением теплоснабжения. Работы на теплотрассе и в котельной планируют завершить 9 января, сообщили «360» в Минэнерго Московской области.

«Тепловая камера котельной осушена, вырезано окно в теплотрассе, производится подгонка латки с последующими сварочными работами», — объяснили в министерстве.

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Рабочие продолжат восстановление теплотрассы. Последствия коммунальной аварии планируют устранить 9 января.

Жители Люберец пожаловались на отсутствие отопления в некоторых домах на Октябрьском проспекте, улице Кирова и в одной из школ. Они связали это с прорывом теплотрассы у котельной.

Восстановительные работы продолжили в системе центрального отопления Химок. На холодные батареи пожаловались жильцы 10 домов. Власти запустили горячую линию по вопросам теплоснабжения.