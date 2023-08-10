Подмосковье 10 августа 2023, 08:57 Специалисты восстановили разметку и отремонтировали ограждения на региональных дорогах в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Сотрудники «Мосавтодора» приводят в порядок региональные дороги в Лобне. На нескольких улицах уже восстановили дорожную разметку, отремонтировали светофоры, знаки и ограждения.

Дорожные службы восстановили разметку на искусственной неровности и отремонтировали светофор на Букинском шоссе. Обновили разметку и на пешеходных переходах на улицах Текстильной и Краснополянской. Также провели ремонт дорожного знака на Железнодорожной улице, светофора — на улице Ленина и ограждения — в микрорайоне Катюшки.

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Кроме того, специалисты устраняют ямы и приводят в порядок остановочные павильоны и линии освещения. Работы ведутся по программе содержания региональных дорог.

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