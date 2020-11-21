Специалисты восстановили асфальт в Котельниках после работ с трубами

Силами специалистов МУЖКП «Котельники» в городе была восстановлена поверхность асфальта там, где провели ремонтные работы на сетях коммунального снабжения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Котельников.

«Специалисты предприятия выполнили работы по восстановлению асфальтового покрытия в местах проведения ремонтных работ на сетях коммунального снабжения», — говорится в тексте.

После укладки нового асфальта автомобилисты смогут с комфортом проезжать эти участки. Как отметили в администрации, за последнее время ресурсоснабжающее предприятие МУЖКП «Котельники» выполнило большой объем ремонтных работ. В ведомстве также добавили, что любые подобные работы, связанные с трубопроводами требуют проведения раскопок. Поэтому не всегда после их завершения участок предстает в первоначальном виде.