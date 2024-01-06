Подмосковье 06 января 2024, 21:29 Специалисты «Водоканала» устранили два засора в Щелкове Unsplash

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Специалисты «Водоканала» провели осмотр и анализ системы водоотведения по адресу Беляева, 2а, в городе Щелково. Они обнаружили выброшенные тряпки и устранили засор.

Для этого пришлось применить специальное оборудование — илос, который успешно устранил засор и восстановил нормальную работу канализации.

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Еще один технологический сбой в системе водоотведения произошел у дома № 43 на улице Беляева. Там был обнаружен крупный бытовой мусор.

Специалисты «Водоканала» призывают жителей Московской области быть более ответственными и внимательными к тому, что выбрасывается в систему водоотведения. Это поможет избежать неприятных инцидентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Основные задачи — обеспечить прозрачность и качество выполнения работ.

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