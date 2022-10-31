Специалисты управления госнадзора за животными получили новую форму | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 18:56 Специалисты управления госнадзора за животными получили новую форму

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Новую форму синего цвета с эмблемой государственного надзора в области обращения с животными теперь будут носить сотрудники ведомства. Обновили также внешний вид шевронов.

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На новом шевроне управления изображен серебряный столп закона с фигурами герба Московской области. Кроме того, изображен синий крест, в центре которого находится серебряный факел, обвитый змеей.

«У формы изменился цвет, ранее форма была серой, и обновились шевроны — после передачи полномочий ветеринарного надзора Россельхознадзору, у управления новая официальная эмблема», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Геральдическая комиссия Московской области согласовала официальный символ и отличительный знак госнадзора в области обращения с животными.

Герб и знак зарегистрировали в Геральдическом совете при президенте Российской Федерации.