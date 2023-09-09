Подмосковье 09 сентября 2023, 06:00 Специалисты Центра мемориальных услуг провели 937 консультаций в Подмосковье за лето Фото: unsplash.com

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За летний период сотрудники Центра мемориальных услуг в Московской области провели 937 консультаций. Из них в МФЦ провели 699 встречи, сообщили в Главном управлении региональной безопасности региона.

На кладбищах сотрудники провели 235 консультаций, в офисе организации — три. По телефону провели более 11 тысяч консультаций.

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«В среднем в день проводилось по 120 телефонных консультаций. Это показывает высокий уровень доверия к нашему учреждению со стороны жителей Подмосковья, желающих получить помощь по вопросам погребения и похоронного дела», — сообщил директор центра Николай Казаков.

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