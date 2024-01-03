Подмосковье 03 января 2024, 21:35 Специалисты технадзора взяли под контроль капремонт больницы и жилых домов в Коломне МинЖКХ: капремонт инфраструктурных объектов в Коломне контролирует технадзор Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Читать 360tv в

Специалисты подмосковного Управления технического надзора капитального ремонта (БУ МО «УТНКР») продолжили контролировать ход ремонтных работ на нескольких инфраструктурных объектах в городском округе Коломна. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В конце 2023 года специалисты управления контролировали проведение капитального ремонта на региональных объектах в рамках таких программ, как «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли по обращению с отходами» на период с 2023 по 2025 год и «Мой подъезд».

Реклама

В деревне Зарудня начался реконструкция канализационных очистных сооружений. Помимо этого, продолжились общестроительные работы в хирургическом корпусе Коломенской областной больницы. Также в медицинском учреждении занимались монтажом оконных блоков и инженерных систем. В стационаре больницы, расположенном в городе Озеры, продолжатся работы по демонтажу.

Еще специалисты провели ремонт 145 подъездов в многоквартирных жилых домах в Подмосковье. Жильцы даже получили возможность выбрать дизайн и определить при составлении сметы максимальную стоимость проведения работ.

Специалисты подмосковного технадзора обследуют и контролируют ход ремонтных работ не только в регионе, но и участвуют в восстановлении инфраструктуры новых регионов России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».