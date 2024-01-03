03 января 2024, 21:35
Специалисты технадзора взяли под контроль капремонт больницы и жилых домов в Коломне
МинЖКХ: капремонт инфраструктурных объектов в Коломне контролирует технадзор
Специалисты подмосковного Управления технического надзора капитального ремонта (БУ МО «УТНКР») продолжили контролировать ход ремонтных работ на нескольких инфраструктурных объектах в городском округе Коломна. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В конце 2023 года специалисты управления контролировали проведение капитального ремонта на региональных объектах в рамках таких программ, как «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли по обращению с отходами» на период с 2023 по 2025 год и «Мой подъезд».
Реклама
В деревне Зарудня начался реконструкция канализационных очистных сооружений. Помимо этого, продолжились общестроительные работы в хирургическом корпусе Коломенской областной больницы. Также в медицинском учреждении занимались монтажом оконных блоков и инженерных систем. В стационаре больницы, расположенном в городе Озеры, продолжатся работы по демонтажу.
Еще специалисты провели ремонт 145 подъездов в многоквартирных жилых домах в Подмосковье. Жильцы даже получили возможность выбрать дизайн и определить при составлении сметы максимальную стоимость проведения работ.
Специалисты подмосковного технадзора обследуют и контролируют ход ремонтных работ не только в регионе, но и участвуют в восстановлении инфраструктуры новых регионов России.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Коломна
ЖКХ
Ремонтные работы
Реклама
Реклама