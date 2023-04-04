Подмосковье 04 апреля 2023, 11:01 Специалисты технадзора проверят все аттракционы Подмосковья на безопасность Фото Минэкологии МО.

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Специалисты Управления государственного технического надзора Минэкологии Подмосковья начали проводить проверки аттракционов перед сезоном эксплуатации. Всего на территории Московского региона зарегистрирован 631 развлекательный объект.

«Все аттракционы, находящиеся на территории Московской области перед началом рабочего сезона должны пройти обязательное техническое освидетельствование. Оно необходимо для соблюдения требований безопасности», — сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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Владельцы аттракционов начинают подготовку к сезону еще в сентябре: переводят технику в нерабочее состояние на зимний период, а при необходимости, ремонтируют или заменяют основные части в мастерских. Весной все аттракционы проходят обязательное техническое освидетельствование, а старые карусели — еще и техническую диагностику. Подобные проверки проводятся специалистами несколько раз в год.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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